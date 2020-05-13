2020/05/13 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء تسجيل ٣ وفيات و١١٩ إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على: بغداد/ الرصافة: ٣٥، بغداد/ الكرخ: ٣٤، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ٣٢، المثنى: ٢، ديالى: ١، نينوى: ٢.

وأشارت إلى شفاء ٦٣ حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٨، بغداد / الكرخ: ٥، البصرة: ٢٦، كركوك: ٢، كربلاء: ٧، ميسان: ٩، المثنى: ٣، اربيل : ٣.

أما بشأن الوفيات الثلاثة، فقالت الوزارة إن حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.

ونوهت إلى أن مجموع الإصابات وصل ٣٠٣٢، ومجموع الوفيات ١١٥، ومجموع حالات الشفاء ١٩٦٦، والراقدين الكلي ٩٥١.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا و3 وفيات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا و3 وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).