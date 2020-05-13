الصحة العالمية: كورونا أخطر جائحة يشهدها العالم على مدى 100 عام ويهدد بحرف‎ ‎‏‏مسار التقدم ‏

2020/05/13 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس.أكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو […]

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