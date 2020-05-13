التعليم الكوردستانية تصدر قرارات بشأن الدارسين في الخارج

2020/05/13 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، جملة من القرارات بشأن دوام طلبة الجامعات التي تواصل الدراسة عن بعد بشكل الكتروني مباشر (اونلاين) في الخارج.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بعد تفشي فيروس كورونا والتداعيات والنتائج الناجمة عنه وعودة الطلبة الذين يدرسون في الخارج ومن اجل المصلحة العامة ووفقا للصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة، فقد قررت ابلاغ الطلبة الذين يواصلون الدراسة عن طريق الانترنت بشكل مباشر (اونلاين) بانها تحتسب مدة تلك الدراسة وتضيفه الى فترة بقائهم في الخارج، داعية اياهم تقديم طلب واثباتات رسمية الى الوزارة.

اما بشأن الطلبة العائدين الى جامعاتهم التي لم تواصل الدراسة بطريقة (اونلاين) فانهم بعد استئناف الدراسة ستضاف مدة توقفهم عن الدراسة الى مدة الدراسة واجازتهم الدراسية.

واشار البيان الى ان الطلبة المستمرين في الدراسة ولم تتوقف جامعاتهم عن الدوام فانه سيتم التعامل معهم وفقا للتعليمات السارية المعمول بها.

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