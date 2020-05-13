انفجار كورونا في العراق،،تسجيل أعلى نسبة اصابات منذ “المريض صفر” في النجف!

2020/05/13 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل أعلى نسبة اصابات بوباء كورونا منذ اكتشاف الوباء في محافظة النجف في آذار الماضي بأصابة طالب دين إيراني.وذكر بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، انه “تم فحص (٤١٨٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة […]

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