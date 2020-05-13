بعد الارتفاع القياسي لإصابات كورونا.. محافظة عراقية تعلن الإغلاق الشامل لكبح الوباء

2020/05/13 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن رئيس خلية الأزمة، محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال الشامل، في عموم المحافظة، بعد تسجيل 119 اصابة بكورونا في عموم البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، أن الاخير “اعلن فرض حظر التجوال الشامل، في عموم المحافظة، وغلق مداخل ومخارج المحافظة، ويشمل الآليات والدراجات، والمشات، وستتخذ الإجراءات القانونية […]

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