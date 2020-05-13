وزير الدفاع يشدد على اعادة هيبة الجيش ومحاربة الفساد وينصح قادة العمليات

2020/05/13 | 18:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ترأس وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، مؤتمر العمليات والذي تم عقده في مقر الوزارة، الاربعاء، بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقادة العمليات والفرق.

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