2020/05/13 | 18:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 119 اصابة جديدة في خمس محافظات، و63 حالة شفاء من الفيروس.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، “تم فحص (٤١٨٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 119 اصابة جديدة وشفاء 63 مصاباً من كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تسجيل 119 اصابة جديدة وشفاء 63 مصاباً من كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).