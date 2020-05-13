السيد نصرالله: الكيان الصهيوني مرعوب من قوة سوريا المستقبلية

2020/05/13 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن قادة الإحتلال ينظرون الى سوريا كتهديد في المستقبل و اذا استعادت سوريا عافيتها بعد تجربة الحرب الكونية واستطاعت تطوير قوتها سيعطيها اليد العليا في المنطقة.وقال الأمين العام لحزب الله:” اليوم ذكرى غالية علينا في المقاومة وحزب الله وهي الذكرى السنوية لاستشهاد القائد […]

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