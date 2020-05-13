صراع عراقي ايراني على صدارة لائحة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا

2020/05/13 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتصدر الإيرانيون للمرة الأولى، قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا خلال شهري شباط واذار ، وذلك بعدما تصدر العراقيون هذه القائمة منذ 2015.وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى هيمنة الإيرانيين على مبيعات العقارات السكنية للأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري، التي ارتفعت بنحو 13.9% لتسجل 11 ألف و68 وحدة سكنية.وحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الاربعاء ، فقد ارتفع عدد العقارات السكنية المباعة للإيرانيين خلال الربع الأول من العام 2020 بنحو 97% مقارنة بالفترة عينها من العام 2019، ووصل إلى 1864 وحدة سكنية بعد 946 وحدة.ومنذ العام 2015، تصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية لمدة 57 شهرا، في حين تصدر السعوديون القائمة لمدة ثلاثة أشهر وتساوت مبيعات العقارات للعراقيين والسعوديين لمدة شهر واحد، ولأول مرة منذ 61 شهرا تصدر الإيرانيون هذه القائمة.وأوضح رئيس شركة Coldwell Banker في تركيا، جوكهان تاش، أن تأثير تفشي فيروس كورونا لم يظهر خلال الربع الأول، مضيفا أن الإيرانيين تصدروا قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا تلاهم مواطنو كل من العراق وروسيا وأفغانستان وفلسطين واليمن وأذربيجان وألمانيا وليبيا والصين. وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود

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