2020/05/13 | 18:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يفرض حظراً شاملاً للتجوال بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يفرض حظراً شاملاً للتجوال بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يفرض حظراً شاملاً للتجوال بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).