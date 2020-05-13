الكاظمي وشعلة الأمل

2020/05/13 | 18:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماعيل زاير يعيش العراقيون هذه الأيام حالة من الأمل والتفاؤل بقادم الأيام.مصدر ذلك يعود أولاً الى اجتياز استحقاق انتخاب رئيس لمجلس الوزراء الذي تعطل لخمسة أشهر بفعل التجاذبات الضاربة في صفوف الأحزاب الحاكمة وثانياً للشخصية المثيرة التي جرى انتخابها.ونقصد بذلك السيد مصطفى الكاظمي.ونحن نشاطر شعبنا تلك المشاعر والآمال لأسبابنا الخاصة.فرئيس الوزراء ...

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