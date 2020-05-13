سبيلبيرغ يتناول الفترة الاكثر حراجة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية

2020/05/13 | 18:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متخذا من الحوار مرتكزا له كاظم مرشد السلوم بعد اللون القرمزي .وأميستاد، يعود المخرج الشهير سلبيبرغ الى الدراما الاجتماعية ثانية، متناولا الفترة الاكثر حراجة في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية مستعرضا حياة واحدا من اشهر رؤساءها، ابراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر في تاريخها، الرئيس الذي اندلعت الحرب الاهلية الاميركية في عهده، واعلان احد عشر ولاية انفصالها ...

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