الدراما الرمضانية بين الأبداع ونسبة المشاهدة

2020/05/13 | 18:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم مرشد السلوم ما الذي يدفع احدنا لمتابعة عمل درامي يمتد لشهر كامل، او لثلاثين حلقة وربما اكثر، مضحيا بالوقت وربما ببعض الاشغال والمتطلبات، وما الذي تتطلبه هذه المتابعة، وما هي شروط العمل الدرامي الذي يمكن ان يستحوذ على متابعة اكبر عدد ممكن من جمهور المشاهدين.في خضم جو المنافسة المستعر بين العشرات من الفضائيات ...

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