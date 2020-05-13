أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا: العراق يتخطى الـ 3 آلاف حالة

2020/05/13 | 18:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.

مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 119 إصابة في العراق

قالت الصحة ببيان صدر في 13 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (4183) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (136640).

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أضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (119) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 35

بغداد/ الكرخ: 34

مدينة الطب: 13

البصرة: 32

المثنى: 2

ديالى: 1

نينوى: 2

فيما كانت حالات الشفاء 63 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 8

بغداد / الكرخ: 5

البصرة: 26

كركوك: 2

كربلاء: 7

ميسان: 9

المثنى: 3

أربيل: 3

بينما كانت الوفيات: 3 حالات، حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.

مجموع الإصابات: 3032

مجموع الوفيات: 115

مجموع حالات الشفاء: 1966

الراقدين الكلي: 951.

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