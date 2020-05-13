الشيخ علي يدعو المتظاهرين لتأسيس كيان سياسي

2020/05/13 | 18:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ علي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا رئيس تحالف تمدن في البرلمان، فائق الشيخ علي، المتظاهرين إلى تأسيس "كيان سياسي" مؤلف من مكتبين "سياسي وتنفيذي" لخوض الانتخابات المقبلة.

قال الشيخ علي في تغريدة على موقع "تويتر"، ورصدها "ألترا عراق"، "أيها الثوار..



أصبحت الضرورة ملحَّة لتأسيس كيان سياسي، تخوضوا فيه الانتخابات القادمة"، مبينًا "شكِّلوا في كل محافظة ثائرة مكتبين (سياسي وتنفيذي) وانتخبوا رئيسين لهما ونائبيهما ومقرريهما".

أكد على "أن يكون الرؤساء في المحافظات هم بمجموعهم قيادة الكيان الرئيس في بغداد"، مختتمًا تدوينته بوسم "#تعديل_الدستور_مطلب_الجمهور".

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