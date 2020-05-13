مصدر: اسر داعش الإرهابية تستمر بالدخول الى الانبار من منطقة البو كمال السورية

2020/05/13 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر أمني في شرطة الانبار، الاربعاء، بان عدد من اسر ارهابي داعش في منطقة البو كمال السورية تستمر بالدخول الى المناطق الغربية من المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “عددا من اسر ارهابي داعش تمكنت من التسلل من معسكر الهول الى منطقة البو كمال السورية عبر مهربين والدخول الى قضاء القائم […]

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