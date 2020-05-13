البياتي: التركمان طالبوا الكتل السياسية بالتنازل لهم عن التجارة أو الثقافة

2020/05/13 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين القيادي عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، الأربعاء، أن المكون التركماني طالب الكتل السياسية بالتنازل له عن وزارة التجارة او الثقافة ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي خالية من التمثيل التركماني كون المرشح عن التركمان كان من المفترض إن يتولى وزرة الاتصالات […]

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