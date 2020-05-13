2020/05/13 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ابدت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء (13 آيار 2020)، استعدادها لتسليم النفط والايرادات المال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة كردستان توضح موقفها من تسليم النفط والايرادات الى بغداد وتؤكد: لدينا عجز كبير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كردستان
ابدت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء (13 آيار 2020)، استعدادها لتسليم النفط والايرادات المال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة كردستان توضح موقفها من تسليم النفط والايرادات الى بغداد وتؤكد: لدينا عجز كبير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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