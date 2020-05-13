حكومة كردستان توضح موقفها من تسليم النفط والايرادات الى بغداد وتؤكد: لدينا عجز كبير

2020/05/13 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

ابدت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء (13 آيار 2020)، استعدادها لتسليم النفط والايرادات المال...





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