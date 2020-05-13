نادية مراد تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الكاظمي

2020/05/13 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قالت الناشطة الايزيدية نادية مراد، اليوم الاربعاء، انها بحثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلبية مط...





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