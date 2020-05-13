كورونا في الدول الخليجية.. الأعداد تتزايد وعُمان تسجل أعلى حصيلة

2020/05/13 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات العُمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية من إصابات فيروس كورونا المستجد، فيما سجلت الدول الخليجية الأخرى إصابات وحالات شفاء ووفاة.وبلغت الإصابات اليومية في السلطنة 298 حالة جاءت بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة.وقالت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، إن بين المصابين الجدد 89 حالة لعمانيين، […]

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