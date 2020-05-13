إدارة الزوراء تكشف حقيقة مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة

2020/05/13 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، حقيقة مشاركتها في انتخابات الاتحاد العراقي للسباحة.وذكرت الإدارة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة التي اقيمت اليوم الأربعاء”.وأضافت، أن “اسعد لازم تواجد في الانتخابات كونه عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، وحضوره للانتخابات ممثلاً للجنة”.وأوضحت، أن […]

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