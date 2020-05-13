ترمب للصينيين : 100 صفقة تجارية لن تعوض خسارة أرواح كورونا بسببكم

2020/05/13 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهاجمته للصين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه أكد في وقت سابق أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، مشيرا الى أن الولايات المتحدة أبرمت صفقة تجارية رائعة مع الصين، ولا يكاد أن يجف الحبر، إلا وأصيب العالم بالطاعون من الصين، مضيفا .

أن مئة صفقة تجارية لن تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة.

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