العراق يستورد أثاث مصري بقيمة 5 ملايين دولار في الربع الأول من 2020

2020/05/13 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت صادرات الأثاث المصرية بنسبة 24% فى الربع الأول من العام الحالى 2020، وبلغت 58 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديري للأثاث.وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة “الشروق” المصرية، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصرى […]

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