حكومة كوردستان تناقش الوضع الاقتصادي والمحادثات مع الحكومة الاتحادية

2020/05/13 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناقش مجلس الوزراء في إقليم كردستان الوضع المالي والاقتصادي للحكومة، مبينا أن انهيار أسعار النفط جعل إقليم كوردستان يمر بوضع اقتصادي صعب مثلما هو الحال بالنسبة لسائر دول العالم.وقال رئيس المجلس مسرور بارزاني، في الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء: ” يتعين أن نتأقلم مع الوضع الراهن في ظل الإمكانات المالية المحدودة التي […]

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