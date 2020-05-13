الساعدي يباشر مهامه كرئيس لجهاز مكافحة الإرهاب ويقدم شكره للمحتجين والكاظمي

2020/05/13 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب.

وقال الجهاز في بيان، إن الساعدي التقى قادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية والى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، موضحا أن البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الامنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الازمات.

واكد الساعدي، أن الجهاز لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية امن الدولة والمواطن من أية تهديدات ارهابية، مبينا انه بحاجة الى تضافر جهود كافة منتسبي الجهاز لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر.

واشار الى أنه دخل بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به، متعهدا بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان.

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