الأمن والدفاع النيابية : خروج القوات الأميركية من أولويات الحوار مع واشنطن في حزيران المقبل

2020/05/13 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أوليات الحوار مع واشنطن، المزمع اجراؤه في شهر حزيران المقبل.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، في تصريح إن من أولويات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية المزمعة في حزيران المقبل، هو سحب قواتها من العراق، مضيفا أن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، لأن قواته قادرة على حماية البلاد من أي خطر محتمل، وان ضرر بقاء القوات الأجنبية في العراق أكبر من فائدتها.

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