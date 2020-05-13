الكعبي يدعو إلى دعم الخطوط الجوية ووضع معالجات لعملها

2020/05/13 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الازمة النيابية "حسن كريم الكعبي" اليوم الاربعاء ، الحكومة ووزارة النقل لتقديم الدعم الكامل للعاملين في شركة الخطوط العراقية ووضع المعالجات اللازمة التي من شأنها تطوير عملها فنيا وعملياتيا ولوجستيا وتسويقيا.

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