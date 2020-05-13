وزير الداخلية يوجه بالتعامل “مثل حد السيف” مع المعتدين على رجال الشرطة

2020/05/13 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتعامل وزارة الداخلية مع المعتدين على رجال الشرطة وفق القانون، مثل حد السيف، حسب تعبيره.وظهر الغانمي بمقطع مصور نشرته وزارته الداخلية لإحدى جولاته، موجهاً بـ”إصدار مذكرات قبض بحق أي جهة تعتدي على رجال الشرطة في الشارع، ويكون التعامل معها بالقانون كحد السيف”.وأشار الغانمي، إلى أن […]

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