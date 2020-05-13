2020/05/13 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين مجلس النواب بعدم الإستجابة لدعوات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن عددا من النقاط التي تهدد حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة، وتتعارض مع مباديء الديمقراطية الأساسية.وأكد المرصد في بيان أن هناك “خلطا غريبا في مضمون القانون بين الجرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرصد الحريات يطالب بتعديل مواد قانون المعلوماتية قبل تشريعه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرصد الحريات يطالب بتعديل مواد قانون المعلوماتية قبل تشريعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).