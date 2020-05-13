الحملة الوطنية لمواجهة آثار كورونا تصل الى نحو

2020/05/13 | 18:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء ، التقرير التراكمي السادس للحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وتستمر هذه المنظمات المحلية بتقديم المساعدات للمواطنين حيث وصل عدد المستفيدين الى نحو (مليوني ونصف)، مستفيد منذ تأريخ بدء الحملة.وذكر بيان للدائرة ، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه" تم اعلان التقرير التراكمي السادس للحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وتستمر هذه المنظمات المحلية بتقديم المساعدات للمواطنين حيث وصل عدد المستفيدين الى نحو (مليوني ونصف)، مستفيد منذ تأريخ بدء الحملة ، التي سجلت تركيزا على حملات الدعم الصغيرة حيث انخفض معدل عدد المستفيدين للحملة الواحدة ليصل الى (426)، مستفيد مقارنة بــ(506)، مستفيد للحملة الواحدة في الإسبوع الأول من الحملة".واضافت " ويعد هذا الموضوع إيجابيا إذ إن إختيار عينة من المســـــتفيدين للحملة الواحدة يتيح للحملة تحقيق أهدافها والتركيز على الفئات المستهدفة بدقة أكبر، وعلى صعيد توسيع الرقعة الجغرافية شهد الإسبوع السادس تكرارا لتوزيع الحملات في الأحياء السكنية ذاتها التي شملتها المساعدات في السابق حيث وصل معدل عدد الحملات للحي السكني الواحد الى( 5 ) حملات في محافظات بغداد, البصرة, كربلاء المقدسة ،النجف الأشرف، وتصدر حي الحر في محافظة كربلاء المقدسة الأحياء المسجلة بـ(35) حملة فيما كانت الحملات في محافظتي ديالى وواسط الأكثر إنتشارا حيث حققت معدل حملتين( 2 ) للحي السكني الواحد و على المقياس ذاته ".وتابعت "كان معدل عدد المستفيدين في الحي السكني الواحد في محافظة النجف الأشرف هو الأعلى بمعدل (2845) مستفيد في الحي السكني الواحد مما يؤشر زيادة في احتمالية عدم الدقة في استهداف الشرائح المقصودة كما حققت ميسان أقل عددا من المستفيدين في الحي السكني الواحد حيث وصل الى (253) مستفيد".وجددت الدائرة في ختام بيانها " دعواتها للمنظمات كافة الإستمرار بهذه الروح التعاونية في تقديم الدعم والاسناد للمجتمع العراقي الكريم".

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