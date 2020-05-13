خلية نينوى: اصابتي اليوم لمنتسبين من بغداد والديوانية

2020/05/13 | 18:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد الناطق باسم خلية الازمة في محافظة نينوى، عدي العبادي، اليوم الاربعاء، ان الاصابتين المسجلتين اليوم تعودان لمنتسبين اثنين من محافظتي بغداد والديوانية.وقال العبادي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تسجيل اصابتين بكورونا لعنصرين من أبناء قواتنا المسلحة، احدهم من بغداد والثاني من الديوانية".وأضاف انه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائيه للملامسين، وهنالك جهود لغرض نقل المصابين الى محافظاتهم".

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