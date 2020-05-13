اكتشاف آثار “كارثة كبيرة” على القمر

2020/05/13 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف العلماء أدلة لسقوط كويكب ضخم على القمر، تسبب في صهر قشرته وخلطها في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات.وسيساعد هذا الاكتشاف على معرفة ماضيه وتاريخ الأرض أيضا.وتفيد مجلة Nature Astronomy، بأن العلماء اكتشفوا أدلة سقوط الكويكب في عينات تربة وصخور القمر التي جلبها رواد الفضاء المشتركين في رحلة “أبولو 17” عام […]

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