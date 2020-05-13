دفن الموتى مشكلة تواجه المسلمين في أوروبا بسبب كورونا

2020/05/13 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كانت مباركة بودة تفضل أن تدفن في مسقط رأسها في المغرب، ولكن بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة في بلدها الأصلي جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد-19، تم دفنها في مقبرة إسلامية جديدة في بلدة صغيرة في شمال شرق هولندا.حفيدها حسن بودة تأسف لعدم تلبية وصية جدته ولكنه قال إن الأمر لم يكن بيد العائلة وأشار بعد […]

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