2020/05/13 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، انه يستند في هذه المرحلة للقضاء لإعادة الثقة بالدولة.وذكر مكتب الكاظمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل بمكتبه، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأعضاء المجلس".وأضاف إننا "نستند في هذه المرحلة الى القضاء لإعادة الثقة بالدولة ولمواجهة التحديات الإرهابية والفساد والجريمة"، مؤكدا على "أهمية الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء والتي وضعت كفقرة في البرنامج الحكومي".وتابع انه "دعا مجلس القضاء الأعلى لإسناد دور الحكومة في إطلاق سراح المتظاهرين غير المتورطين بالدم العراقي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث ملف إطلاق سراح الموقوفين حول قضايا متعلقة بالتظاهر ومعالجة ملفات المحكومين".وأوضح انه "قدّم رئيس مجلس القضاء التهاني بنيل الحكومة ثقة البرلمان"، مؤكدا أن "التعاون سيكون سمة المرحلة المقبلة بين السلطة التنفيذية والقضائية لتحقيق مصلحة العراق وتحقيق الإستقرار وسيادة القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نستند في هذه المرحلة على القضاء لإعادة الثقة بالدولة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نستند في هذه المرحلة على القضاء لإعادة الثقة بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).