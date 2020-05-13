2020/05/13 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. اصابة مدير فرع مصرف الرشيد بمدينة الصدر بكورونا وطلب باغلاق أبوابه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اصابة مدير فرع مصرف الرشيد بمدينة الصدر بكورونا وطلب باغلاق أبوابه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اصابة مدير فرع مصرف الرشيد بمدينة الصدر بكورونا وطلب باغلاق أبوابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).