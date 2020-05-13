2020/05/13 | 18:57 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الكاظمي برئيس مجلس القضاء الأعلى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الكاظمي برئيس مجلس القضاء الأعلى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الكاظمي برئيس مجلس القضاء الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).