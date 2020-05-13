2020/05/13 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: تطبيق قانون التقاعد غير عادل ويتأثر بالاجتهاد والعلاقات الشخصية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تطبيق قانون التقاعد غير عادل ويتأثر بالاجتهاد والعلاقات الشخصية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تطبيق قانون التقاعد غير عادل ويتأثر بالاجتهاد والعلاقات الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).