2020/05/13 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو مجلس القضاء الأعلى الى إسناد دور الحكومة في إطلاق سراح المتظاهرين غير المتورطين بالدم العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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