طيران الجيش ينفذ حملة جوية لمكافحة “الدوباس ” في كربلاء


طيران الجيش ينفذ حملة جوية لمكافحة “الدوباس ” في كربلاء
2020/05/13 | 19:10 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كربلاء..

أعلنت مديرية الزراعة في كربلاء، الاربعاء، انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب شجرة النخيل، بمشاركة طيران الجيش العراقي.

وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “يوم غد الخميس سيشهد انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تنتشر في 40 الف دونم من بستاتين كربلاء، وسببت الكثير من المشاكل في […]

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