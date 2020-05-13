طيران الجيش ينفذ حملة جوية لمكافحة “الدوباس ” في كربلاء

2020/05/13 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية الزراعة في كربلاء، الاربعاء، انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب شجرة النخيل، بمشاركة طيران الجيش العراقي.وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “يوم غد الخميس سيشهد انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تنتشر في 40 الف دونم من بستاتين كربلاء، وسببت الكثير من المشاكل في […]

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