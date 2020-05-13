2020/05/13 | 19:10 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كربلاء..
أعلنت مديرية الزراعة في كربلاء، الاربعاء، انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب شجرة النخيل، بمشاركة طيران الجيش العراقي.
وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “يوم غد الخميس سيشهد انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تنتشر في 40 الف دونم من بستاتين كربلاء، وسببت الكثير من المشاكل في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش ينفذ حملة جوية لمكافحة “الدوباس ” في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت مديرية الزراعة في كربلاء، الاربعاء، انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب شجرة النخيل، بمشاركة طيران الجيش العراقي.
وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “يوم غد الخميس سيشهد انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدوباس التي تنتشر في 40 الف دونم من بستاتين كربلاء، وسببت الكثير من المشاكل في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش ينفذ حملة جوية لمكافحة “الدوباس ” في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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