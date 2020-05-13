فايروس كورونا ينتشر في ثلاث محافظات يمنية ومنظمة الصحة العالمية تحذر

2020/05/13 | 19:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لا يزال تفشي فايروس كورونا المستجد يحصد أرواح المزيد من الأشخاص في اليمن ، حيث تعاني الدولة الفقيرة بالفعل من تدهور الأزمة الإنسانية في أعقاب العدوان السعودي المستمر منذ سنوات.

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