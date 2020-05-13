2020/05/13 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة رفع توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن مستجدات فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: توصيات سترفع للجنة العليا بشأن مستجدات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: توصيات سترفع للجنة العليا بشأن مستجدات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).