خسائر هائلة.. وربع مليون وظيفة مهددة بقطاع الطيران السعودي

2020/05/13 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الأربعاء، من خسائر بمليارات الدولارات لقطاع الطيران السعودي، وتضرر أكثر من ربع مليون وظيفة، جراء ضعف إجراءات الرياض.وحث بيان صادر عن الاتحاد الحكومة السعودية على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران.وأوضح أنه ينبغي أن تدرس المملكة تقديم دعم مالي لشركات الطيران والمطارات والنظر في خفض وإعفاء […]

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