2020/05/13 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا في الأردن والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بأن المملكة لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا بينما سجلت 6 إصابات لقادمين من الخارج.وحسب الإفادة الصحفية اليومية، فقد تم اليوم تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة.وتم إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريبا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوص.وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات الوقاية والاحتراز، والحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، للحد من خطر العدوى والإصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن: ‏لا إصابات جديدة بكورونا من داخل الممكلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن: ‏لا إصابات جديدة بكورونا من داخل الممكلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).