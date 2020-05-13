خبراء صينيون يعودون إلى عملهم بعد المساهمة في مكافحة كورونا في العراق

2020/05/13 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعاد كل من الطبيب شيوي يونغ هاو وتشن هواي إلى المستشفى الأول التابع لجامعة غوانغتشو الطبية، وهما من أعضاء فريق الخبراء الذين أمضوا 50 يوما في العراق للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا .وذكرت تقارير صينية محلية ، اليوم الاربعاء ، انه" عاد كل من الطبيب شيوي يونغ هاو وتشن هواي إلى المستشفى الأول التابع لجامعة غوانغتشو الطبية، وهما من أعضاء فريق الخبراء الذين أمضوا 50 يوما في العراق للمساهمة في مكافحة كورونا".واضافت "كان في انتظارهما استقبال حار من قبل المئات من الصينين والاطباء العاملين في المستشفى".وتابعت" وأشاد الدكتور تشونغ نانشان، كبير خبراء الجهاز التنفسي في الصين بما قاموا به في حين رحب بهم في المستشفى.كما قدم أطيب التمنيات للأطباء الشباب وأعرب عن أمله في أن يطبقوا تجربتهم الثمينة في الخطوط الأمامية في عملهم المستقبلي".

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