إلغاء جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لهذا العام بسبب “كورونا”

2020/05/13 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلغاء جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي، نظراً للظروف التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” المستجد.ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الاتحاد الدولي قرر إلغاء الجائزة تماماً، وعدم إقامة الحفل الخاص بها، في ظل الوضع الحالي الذي فرضته جائحة “كورونا”، التي تسببت في إيقاف جميع […]

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