كيم جونغ يختفي من جديد ؟!

2020/05/13 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نبوز- متابعة من جديد، افتقدت الصحف الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقررت أنه اختفى مرة أخرى لـ 12 يوما، لسبب مجهول.ورصدت صحيفة “نيويورك بوست”، أن كيم لم يدل بأي تصريحات منذ 12 يوما، فيما قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، معلقا على آخر ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي: “ربما قص […]

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