باحثون يكتشفون

2020/05/13 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يزعم باحثون أستراليون أنهم ربما وجدوا "مكونا سريا" في لقاح للملاريا، قد يكون قادرا على القضاء على فيروس كورونا المستجد.

ويعد الملاريا من أكثر الأمراض فتكا، حيث يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنويا، وهو داء ينقله البعوض إلى البشر، وينتقل إلى الكبد، ثم يؤدي إلى فشل أعضاء الجسم أو الوفاة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بحثا أجري في معهد بيتر دوهرتي في جامعة ملبورن، وجد طريقة لمنع الملاريا من الانتقال إلى خلايا الدم الحمراء.

وذكرت أستاذة مشاركة في الدراسة، إرينا كامينشي "يضاعف لقاحنا الخلايا القاتلة، التي يمكنها القضاء على الخلايا المصابة بالملاريا..



لذلك فإن نهج لقاحنا مختلف تماما".

واستخدم الباحثون في تجاربهم لتطوير اللقاح، الفئران، التي يصعب حمايتها من الملاريا.



ووجدوا أنهم كانوا قادرين على حماية الفئران لمدة تصل إلى 200 يوم.

وقال المؤلف المشارك الدكتور دانييل فرنانديز رويز إن اللقاح سيصبح قريبا قادرا على حماية البشر من الملاريا.

وأضاف أن النهج الذي اتبعوه في تطوير لقاح الملاريا "يمكن تكييفه للمساعدة في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد".

وتابع "من خلال بعض الحيل، يمكن في الواقع إنشاء مناعة وقائية في الرئة..



لذلك يمكننا استخدام استراتيجية لإنشاء خلايا قاتلة جاهزة لمكافحة كوفيد-19 قبل أن يستقر في جسم الإنسان".

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