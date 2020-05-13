2020/05/13 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ النجف يعلن غلقها نهائياً والاعتذار عن استقبال الزائرين بمناسبة وفاة الامام علي

يتبع ............





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