أول تحرك رسمي من وزارة الصحة العراقية بعد تسجيل 119 إصابة بفيروس كورونا اليوم

2020/05/13 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أجرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء 13-5-2020، أول تحرك رسمي بعد تسجيل 119 إصابة بكرونا اليوم، وهي اعلى حصيلة يومية تسجيل بفيروس كورونا منذ دخوله الى البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة د.



سيف البدر تأكيده رفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن مستجدات فيروس كورونا مبيناً ان" الوزارة تراقب كل المستجدات وسترفع التوصيات المعتمدة على الملاحظات الفنية العلمية الى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار".

وأضاف ان" ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي ".

واشار الى إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الاصابة ،لافتاً الى ان" صحة المواطن هي من أولويات الوزارة واي خطر ضمن الاخطار الوبائية سيهدد مجتمعات بكاملها ".

وتابع البدر انه " لا يمكن الاعتماد على النتائج المتذبذبة في بعض المحافظات كون الفيروس خطير ومن الممكن ان يصاب المريض لمدة أسبوعين من دون ان تظهر عليه اعراض"، مشيراً الى انه "من المبكر اتخاذ قرار برفع الحظر واستئناف الدوام في المحافظات التي تسجل تراجعاً في اعداد الإصابات بفيروس كورونا ".

واعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 119 اصابة في البلاد فضلاً عن 3 حالات وفاة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي الرسمي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، انه "تم فحص (4183) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 136640".

واضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (119) إصابة في العراق موزعة كالتالي : "بغداد/ الرصافة: 35، بغداد/ الكرخ: 34، مدينة الطب: 13، البصرة: 32، المثنى: 2، ديالى: 1، نينوى: 2".

اما حالات الشفاء من الفيروس فقد اعلنت الوزارة تسجيل "63 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 8، بغداد/ الكرخ: 5، البصرة: 26، كركوك: 2، كربلاء: 7، ميسان: 9، المثنى: 3، اربيل : 3".

وسجلت الصحة بحسب البيان "ثلاث وفيات بالفيروس، حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتان في مدينة الطب".

وارتفع "مجموع الاصابات بعد حصيلة اليوم الى 3032، ومجموع الوفيات: 115، ومجموع حالات الشفاء: 1966، ومجموع الراقدين الكلي: 951".

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