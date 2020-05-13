2020/05/13 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تزايد عدد الاصابات بكورونا..وزير الصحة يعلن اليوم عن توصيات مهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تزايد عدد الاصابات بكورونا..وزير الصحة يعلن اليوم عن توصيات مهمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تزايد عدد الاصابات بكورونا..وزير الصحة يعلن اليوم عن توصيات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).